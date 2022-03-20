США предлагали Турции отдать Украине С-400
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. США неформально предлагали Турции отдать Украине зенитные комплексы С-400 российского производства, из-за покупки которых Анкара в свое время поссорилась с Вашингтоном. Об этом сообщает агентство Reuters, пишет УНН.
Детали
Этот вопрос поднимался, в частности, во время мартовского визита заместителя госсекретаря Уэнди Шерман в Турцию.
Впрочем, как поясняет Reuters, идея изначально была обречена на провал.
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"Турецкие источники и аналитики говорят, что Турция не стала бы даже рассматривать подобное предложение - по разным причинам, от сложностей технического характера, связанных с развертыванием и применением С-400 в Украине, в политических проблем, таких как меры, которые Анкара, скорее всего, получила бы от москвы", - пишет агентство.
США ведут переговоры о передаче оружия Украине со всеми союзниками по НАТО, кто имеет системы вооружений советских образцов - этими системами украинские военные смогут пользоваться без дополнительной длительной подготовки.
Переговоры идут в том числе и о различных модификациях зенитных комплексов С-300, которые есть в Словакии и некоторых других странах НАТО.
Напомним
По просьбе Украины предоставить системы ПВО, Словакия готова предоставить вооружение, но если что-то получит взамен.