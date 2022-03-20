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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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США пропонували Туреччині віддати Україні С-400

США пропонували Туреччині віддати Україні С-400

Київ • УНН

 • 179280 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. США неформально пропонували Туреччині віддати Україні зенітні комплекси С-400 російського виробництва, через купівлю яких Анкара свого часу посварилася з Вашингтоном. Про це повідомляє агентство Reuters, пише УНН.

Деталі

Це питання порушувалося, зокрема, під час березневого візиту заступника держсекретаря Уенді Шерман до Туреччини.

Втім, як пояснює Reuters, ідея спочатку була приречена на провал.

Цитата

"Турецькі джерела та аналітики кажуть, що Туреччина не стала б навіть розглядати подібну пропозицію - з різних причин, від складнощів технічного характеру, пов'язаних з розгортанням та застосуванням С-400 в Україні, до політичних проблем, таких як заходи у відповідь, які Анкара, швидше загалом, отримала б від москви", - пише агентство.

США ведуть переговори про передачу зброї Україні з усіма союзниками по НАТО, хто має системи озброєнь радянських зразків - цими системами українські військові зможуть користуватися без додаткової довгої підготовки.

Переговори йдуть у тому числі і про різні модифікації зенітних комплексів С-300, які є у Словаччині та деяких інших країнах НАТО.

Нагадаємо

На прохання України надати системи ППО, Словаччина готова надати озброєння, але якщо щось отримає навзаєм.

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