США пропонували Туреччині віддати Україні С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. США неформально пропонували Туреччині віддати Україні зенітні комплекси С-400 російського виробництва, через купівлю яких Анкара свого часу посварилася з Вашингтоном. Про це повідомляє агентство Reuters, пише УНН.
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Це питання порушувалося, зокрема, під час березневого візиту заступника держсекретаря Уенді Шерман до Туреччини.
Втім, як пояснює Reuters, ідея спочатку була приречена на провал.
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"Турецькі джерела та аналітики кажуть, що Туреччина не стала б навіть розглядати подібну пропозицію - з різних причин, від складнощів технічного характеру, пов'язаних з розгортанням та застосуванням С-400 в Україні, до політичних проблем, таких як заходи у відповідь, які Анкара, швидше загалом, отримала б від москви", - пише агентство.
США ведуть переговори про передачу зброї Україні з усіма союзниками по НАТО, хто має системи озброєнь радянських зразків - цими системами українські військові зможуть користуватися без додаткової довгої підготовки.
Переговори йдуть у тому числі і про різні модифікації зенітних комплексів С-300, які є у Словаччині та деяких інших країнах НАТО.
Нагадаємо
На прохання України надати системи ППО, Словаччина готова надати озброєння, але якщо щось отримає навзаєм.