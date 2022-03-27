Турция будет приветствовать российских олигархов в стране - глава МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Турция будет приветствовать российских олигархов у себя в стране, но они должны соблюдать международное право, чтобы вести там бизнес, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Если российские олигархи... или любые российские граждане захотят посетить Турцию, конечно, они могут. Если вы имеете в виду, могут ли эти олигархи вести какой-то бизнес в Турции, то, конечно, если это законно и не противоречит международному праву, я рассмотрю это, а если это противоречит международному праву, то это другая история", - заявил он.
Детали
Издание отмечает, что две суперяхты, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем, пришвартовались на турецких курортах.
Западные правительства наложили на Абрамовича и других российских олигархов санкции, пытаясь изолировать президента рф владимира путина и его союзников за вторжение москвы в Украину.
Дополнение
Турция продолжает поддерживать контакты и с Украиной, и с россией, о чем заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он считает первоочередной задачей дипломатии страны достичь урегулирования ситуации.
Также Эрдоган сообщал, что Украина и россия якобы близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса.