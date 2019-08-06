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Туреччина вилучила і знищила 300 тисяч книг після спроби військового перевороту

Туреччина вилучила і знищила 300 тисяч книг після спроби військового перевороту

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Уряд Туреччини вилучило і знищило зі шкіл бібліотек 300 тисяч книг. Про це повідомило міністерство освіти Туреччини, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Міністр освіти Туреччини Зія Сельчук розповів, що книги були знищені, так як мали зв’язок з Фетхулахом Гюлленом, священнослужителем, якого Анкара звинувачує в організації спроби військового перевороту в 2016 році.

Турецьке видання Turkey purge повідомило, що 1,8 мільйона підручників були знищені тому, що в книгах знайшли ініціали Ф. Гюллена і штат Пенсільванія, де проживає проповідник в комплексі під охороною. Книги були вилучені і спалені.

Відзначимо, що протягом трьох років після невдалої спроби повалити владу, з надзвичайного указу були закриті 29 видавництв за поширення терористичної пропаганди, 200 засобів масової інформації та організацій були закриті, 80 письменників піддалися судовому переслідуванню, а 5822 вчених були звільнені з 118 державних університетів.

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Нагадаємо, у Туреччині триває розпочата ще в другій половині 2016 року хвиля арештів. Згідно з оприлюдненими 31 грудня минулого року даними міністерства внутрішніх справ Туреччини, впродовж 2018 року в країні були заарештовані близько 75,2 тисячі осіб за підозрою в “тероризмі”.

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Нагадаємо, в Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року сталася спроба державного перевороту. Турецькі військові перекрили міст через Босфор і зробили спробу роззброїти поліцію.

Над Анкарою літали військові винищувачі. У Стамбулі танки перекрили під’їзди до аеропорту. Прем’єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим заявив про спробу перевороту в Туреччині, він запевнив, що “турецькій демократії нічого не загрожує”.

Додамо, Генштаб ЗС Туреччини заявив про перехід влади в країні в його руки і про відсторонення від влади турецького керівництва.

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Чинна влада країни звинуватила в організації путчу Фетуллаха Ґюлена. У зв’язку з цим, влада Туреччини ввела режим надзвичайного стану в країні. Під час невдалого військового перевороту загинуло близько 200 осіб.

Як повідомляв УНН, у Стамбулі тисячі мітингувальників вийшли на вулиці, протестуючи проти результатів референдуму в Туреччині.

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