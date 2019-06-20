У Туреччині до 141-го пожиттєвого терміну засуджені організатори перевороту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Суд в Туреччині оголосив вирок учасникам путчу, який керував спробою перевороту 15 липня 2016 року, пише УНН з посиланням на турецьке агентство Anadolu.
“В Анкарі 17-й суд з особливо тяжких злочинів виніс вирок прихильникам терористичної організації Фетуллаха Ґюлена, які перебували в день спроби перевороту в будівлі Генштабу ЗС Туреччини”, — вказано у повідомленні офіційного турецького агентства.
Вирок оголошено в будівлі в’язниці в районі Синджан Анкари. У справі в цілому проходять 224 підозрюваних, у тому числі колишній командувач ВПС Туреччини Акин Озтюрк.
Суд засудив 17 осіб до 141 довічного терміну з відбуттям до колонії суворого режиму.
Акин Озтюрк, Ахмет Озчетін, Алі Осман Гюрджан, Білал Акюз, Джеміль Турхан, Ерхан Джаха, Фират Алакуш, Хакан Еврім, Кубілай Сельджук, Мехмет Дішло, Мехмет Партігоч, Омер Фарук Харманджік, Мурат Кочійгіт, Мустафа Бариш Авіалан, Орхан Йикилкан, Сінан Сурер , Мухсін Кутсв Бариш і Осман Килич визнані винними в спробі зміни конституційного ладу і засуджені до одного довічного терміну і ще до 139 — за кількістю громадян, які загинули в Анкарі під час придушення путчу. Ці ж особи, виключаючи Османа Килича, засуджені до ще одного довічного терміну за статтею КК “Замах на життя президента”. Таким чином, Осман Килич засуджений до 140, а решта — до 141 довічного терміну.
Колишній начальник управління кадрів Генштабу Туреччини Ільхан Талу в числі інших засуджений до 141 довічного терміну.
Як повідомляв УНН, суд Туреччини засудив 74 колишніх військових до довічного ув'язнення.