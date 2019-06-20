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В Турции до 141-го пожизненного срока осужденны организаторы переворота

Киев • УНН

 • 8018 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Суд в Турции вынес приговор участникам путча, который руководил попыткой переворота 15 июля 2016 года, пишет УНН со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

В Турции до 141-го пожизненного срока осужденны организаторы переворота

“В Анкаре 17-й суд по особо тяжким преступлениям вынес приговор сторонникам террористической организации Фетуллаха Гюлена, находившимся в день попытки переворота в здании Генштаба ВС Турции”, — указано в сообщении официального турецкого агентства.

Приговор оглашен в здании тюрьмы в районе Синджан Анкары. По делу в целом проходят 224 подозреваемых, в том числе бывший командующий ВВС Турции Акын Озтюрк.

Суд приговорил 17 человек к 141 пожизненному сроку с отбытием в колонии строгого режима.

Акын Озтюрк, Ахмет Озчетин, Али Осман Гюрджан, Билал Акюз, Джемиль Турхан, Эрхан Джаха, Фырат Алакуш, Хакан Эврим, Кубилай Сельджук, Мехмет Дишли, Мехмет Партигоч, Омер Фарук Харманджик, Мурат Кочийгит, Мустафа Барыш Авыалан, Орхан Йыкылкан, Синан Сурер, Мухсин Кутси Барыш и Осман Кылыч признаны виновными в попытке смены конституционного строя и приговорены к одному пожизненному сроку и еще к 139 — по числу граждан, погибших в Анкаре при подавлении путча. Эти же лица, исключая Османа Кылыча, приговорены к еще одному пожизненному сроку по статье УК “Покушение на жизнь президента”. Таким образом, Осман Кылыч приговорен к 140, а остальные — к 141 пожизненному сроку.

Бывший начальник управления кадров Генштаба Турции Ильхан Талу в числе прочих приговорен к 141 пожизненному сроку.

Как сообщал УНН, суд Турции осудил 74 бывших военных к пожизненному заключению.

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