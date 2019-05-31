Суд Туреччини засудив 74 колишніх військових до довічного ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Туреччині суд засудив до довічних термінів ув'язнення 74 військовослужбовців за участь в спробі держперевороту в липні 2016 року, повідомляє УНН з посиланням на агентство Anadolu.
З них 56 осіб перебуватимуть в умовах суворого режиму.
Всього в Анкарі у справах, пов'язаних з держпереворотом, проходить 152 підозрюваних. По 31 справі винесені виправдувальні вироки.
За даними суду, в результаті дій учасників перевороту колишній начальник Генштабу Туреччини Хулусі Акар був узятий в заручники і доставлений в резиденцію турецького прем'єра з авіабази Акинджі. Пілот Угур Капан, який перевозив Акара, був засуджений до 29 довічних термінів (що формально склало близько 4000 років позбавлення волі), стверджують джерела.
Нагадаємо, спроба збройного перевороту сталася в Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року. Вона провалилася. Загинули понад 250 людей, близько 2200 отримали поранення. У країні було введено надзвичайний стан. Перші судові процеси у справі про спробу перевороту почалися в кінці грудня 2017 року, в січні того ж року були винесені перші вироки.
За даними правозахисного сайту Turkey Purge, після спроби перевороту було арештовано більше 96 тисяч чоловік, під слідством перебувало понад 500 тисяч.
Анкара вважає організатором спроби держперевороту радикального ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який проживає в США з 1999 року. Турецька влада безуспішно намагається добитися від Вашингтона його екстрадиції.