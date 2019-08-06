Турция изъяла и уничтожила 300 тысяч книг после попытки военного переворота
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Правительство Турции изъяло и уничтожило из школ библиотек 300 тысяч книг. Об этом сообщило министерство образования Турции, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Министр образования Турции Зия Сельчук рассказал, что книги были уничтожены, так как имели связь с Фетхуллахом Гюленом, священнослужителем, которого Анкара обвиняет в организации попытки военного переворота в 2016 году.
Турецкое издание Turkey purge сообщило, что 1,8 миллиона учебников были уничтожены потому что в книгах нашли инициалы Ф. Гюллена и штат Пенсильвания, где проживает проповедник в охроняемом комплексе. Книги были изъяты и сожжены.
Отметим, что в течение трех лет после неудачной попытки свергнуть власть, по чрезвычайному указу были закрыты 29 издательств за распространение террористической пропаганды, 200 средств массовой информации и организаций были закрыты, 80 писателей подверглись судебному преследованию, а 5822 ученых были освобождены из 118 государственных университетов.
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Напомним, в Турции продолжается начатая еще во второй половине 2016 года волна арестов. Согласно обнародованным 31 декабря прошлого года данным министерства внутренних дел Турции, в течение 2018 года в стране были арестованы около 75,2 тысячи человек по подозрению в "терроризме".
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Напомним, в Турции в ночь на 16 июля 2016 года произошла попытка государственного переворота. Турецкие военные перекрыли мост через Босфор и попытались разоружить полицию.
Над Анкарой летали военные истребители. В Стамбуле танки перекрыли подъезды к аэропорту. Премьер-министр Турции Бина Йылдырым заявил о попытке переворота в Турции, он заверил, что "турецкой демократии ничего не угрожает".
Добавим, Генштаб ВС Турции заявил о переходе власти в стране в его руки и об отстранении от власти турецкого руководства.
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Действующая власть страны обвинила в организации путча Фетуллаха Гюлена. В связи с этим, власти Турции ввели режим чрезвычайного положения в стране. Во время неудачного военного переворота погибло около 200 человек.
Как сообщал УНН, в Стамбуле тысячи митингующих вышли на улицы, протестуя против результатов референдума в Турции.