У Туреччині затримали сотні офіцерів поліції

У спецоперації брали участь близько 8,5 тисяч турецьких поліцейських.

За інформацією джерел в органах безпеки Туреччини, більшість затриманих є офіцерами поліції, оскільки метою рейдів була ліквідація "структури" організації Ф.Гюлена, яка нібито діяла в турецькій правоохоронній системі.



Як повідомляється, загалом видано близько тисячі ордерів на арешт.



У ході репресивних заходів, розгорнутих турецькою владою після спроби держперевороту, більше 40 тисяч осіб були затримані або ув'язнені, близько 120 тисяч звільнені з роботи.

Як повідомляв УНН, 18 квітня парламент Туреччини затвердив рішення уряду країни про продовження ще на три місяці режиму надзвичайного стану, пов'язаного зі спробою державного перевороту в липні 2016 року.