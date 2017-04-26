У Туреччині затримали сотні офіцерів поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Туреччині в ніч на середу затримані 803 особи за підозрою у причетності до руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого турецька влада звинувачує в організації спроби військового перевороту у липні минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
У спецоперації брали участь близько 8,5 тисяч турецьких поліцейських.
За інформацією джерел в органах безпеки Туреччини, більшість затриманих є офіцерами поліції, оскільки метою рейдів була ліквідація "структури" організації Ф.Гюлена, яка нібито діяла в турецькій правоохоронній системі.
Як повідомляється, загалом видано близько тисячі ордерів на арешт.
У ході репресивних заходів, розгорнутих турецькою владою після спроби держперевороту, більше 40 тисяч осіб були затримані або ув'язнені, близько 120 тисяч звільнені з роботи.
Як повідомляв УНН, 18 квітня парламент Туреччини затвердив рішення уряду країни про продовження ще на три місяці режиму надзвичайного стану, пов'язаного зі спробою державного перевороту в липні 2016 року.