В Турции задержали сотни офицеров полиции

В спецоперации участвовали около 8,5 тысяч турецких полицейских.

По информации источников в органах безопасности Турции, большинство задержанных являются офицерами полиции, поскольку целью рейдов была ликвидация “структуры” организации Ф.Гюлена, якобы действовавшей в турецкой правоохранительной системе.



Как сообщается, в общем выдано около тысячи ордеров на арест.



Всего в ходе репрессивных действий турецких властей после попытки госпереворота более 40 тысяч человек были задержаны или попали в заключение, около 120 тысяч уволены с работы.

Как сообщал УНН, 18 апреля парламент Турции утвердил решение правительства страны о продлении еще на три месяца режима чрезвычайного положения, связанного с попыткой государственного переворота в июле 2016 года.