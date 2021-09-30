Туреччина після виключення з програми F-35, буде вимагати компенсації у США

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Ердоган сказав, що сподівається зустрітися з Байденом на саміті G20 в Римі, щоб обговорити проект F-35, включаючи платіж в розмірі 1,4 мільярда доларів, який Туреччина внесла до свого виключення з програми. За словами Ердогана, ще одна зустріч лідерів Туреччини і США може відбутися на полях листопадової конференції з клімату в Глазго, Шотландія.

"Ми виплатили 1,4 мільярда доларів, що з цим буде? - зауважив Ердоган. - Ми не заробляли і не заробляємо ці гроші легко. Або вони віддадуть нам наші літаки, або дадуть гроші".

На запитання про плани Туреччини закупити додаткові системи С-400, незважаючи на погрози подальших санкцій США, Ердоган відповів: "Процес С-400 триває. Немає шляху назад".

За словами турецького лідера, переговори Ердогана з Путіним на чорноморському курорті Сочі були зосереджені на кроках, які поглиблять оборонне співробітництво між Туреччиною і Росією, включаючи партнерство з авіадвигунів, винищувачів і підводних човнів.

За його словами, Росія також може брати участь в будівництві другої і третьої атомних електростанцій Туреччини і космічної пускової платформи.

Ердоган вирушив у Сочі, щоб обговорити ситуацію в Сирії, де Туреччина і Росія підтримують протиборчі сторони в конфлікті.

Росія - головний союзник сирійського уряду, а Туреччина підтримує групи, які боролися за повалення президента Сирії Башара Асада.

Однак російські та турецькі війська співпрацювали в північно-західній сирійській провінції Ідліб - останній точці опори повстанських сил - і в пошуках політичного рішення в цій країні.

Ердоган повідомив, що вони з Путіним домовилися продовжити спільну роботу по відновленню спокою в Ідлібі.

Доповнення

Туреччина була виключена з програми F-35, а її представники міністерства оборони були піддані санкціям після того, як країна купила російську систему протиракетної оборони С-400 два роки тому. США категорично заперечують проти того, щоб члени НАТО використовували російську систему, заявляючи, що вона становить загрозу безпеці F-35.

Туреччина стверджує, що компоненти С-400 можуть використовуватися незалежно без інтеграції в системи НАТО і, отже, не становлять небезпеки.

США також наклали санкції на Туреччину за її покупку відповідно до закону 2017 року, спрямованим "на придушення російського впливу". Цей крок був першим випадком, коли закон, відомий як CAATSA, був використаний "для покарання союзника США".