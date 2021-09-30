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Турция после исключения из программы F-35, будет требовать компенсации в США

Турция после исключения из программы F-35, будет требовать компенсации в США

Киев  •  УНН

 • 13669 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена добиваться компенсации за свое исключение из программы создания истребителей-невидимок, возглавляемой США, возможно, во время встречи с президентом США Джо Байденом в кулуарах встречи Группы G20 в следующем месяце. Об этом пишет The Associated Press, передает УНН.

Детали

Эрдоган сказал, что надеется встретиться с Байденом на саммите G20 в Риме, чтобы обсудить проект F-35, включая платеж в размере 1,4 миллиарда долларов, который Турция внесла до своего исключения из программы. По словам Эрдогана, еще одна встреча лидеров Турции и США может произойти на полях ноябрьской конференции по климату в Глазго, Шотландия.

"Мы выплатили 1,4 миллиарда долларов, что с этим будет? - сказал Эрдоган. - Мы не зарабатывали и не зарабатываем эти деньги легко. Или они отдадут нам наши самолеты, или дадут деньги".

На вопрос о планах Турции закупить дополнительные системы С-400, несмотря на угрозы дальнейших санкций США, Эрдоган ответил: "Процесс С-400 продолжается. Нет пути назад".

По словам турецкого лидера, переговоры Эрдогана с Путиным на черноморском курорте Сочи были сосредоточены на шагах, которые углубят оборонное сотрудничество между Турцией и Россией, включая партнерство с авиадвигателей, истребителей и подводных лодок.

По его словам, Россия также может участвовать в строительстве второй и третьей атомных электростанций Турции и космической пусковой платформы.

Эрдоган отправился в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, где Турция и Россия поддерживают противоборствующие стороны в конфликте.

Россия - главный союзник сирийского правительства, а Турция поддерживает группы, которые боролись за свержение президента Сирии Башара Асада.

Однако российские и турецкие войска сотрудничали в северо-западной сирийской провинции Идлиб - последней точке опоры повстанческих сил - и в поисках политического решения в этой стране.

Эрдоган сообщил, что они с Путиным договорились продолжить совместную работу по восстановлению спокойствия в Идлибе.

Дополнение

Турция была исключена из программы F-35, а ее представители министерства обороны были подвергнуты санкциям после того, как страна купила российскую систему противоракетной обороны С-400 два года назад. США категорически возражают против того, чтобы члены НАТО использовали российскую систему, заявляя, что она представляет угрозу безопасности F-35.

Турция утверждает, что компоненты С-400 могут использоваться независимо без интеграции в систему НАТО и, следовательно, не представляют опасности.

США также наложили санкции на Турцию за ее покупку в соответствии с законом 2017 года, направленным "на подавление русского влияния". Этот шаг был первым случаем, когда закон, известный как CAATSA, был использован "для наказания союзника США".

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