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Турчинов анонсував санкції проти причетних до “виборів” в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Проти керівників та організаторів, а також “спостерігачів”  на так званих виборах в ОРДЛО готується пакет різнопланових санкцій. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.

“Хочу сказати, зараз готується новий пакет санкцій РНБО, готують пропозиції Кабінет міністрів, СБУ, Верховна Рада внесе свої пропозиції. Я переконаний, що це буде потужний пакет різнопланових санкцій, зокрема проти тих, хто був, скажімо так, керівником, натхненником та організатором проведення рейкових „виборів“ на окупованій території, і проти широкого спектру українських підприємств, які співпрацюють з оборонним комплексом або посилюють безпеку й оборону Російської Федерації”, — заявив О.Турчинов.

Крім того, секретар РНБО не виключив, що у цьому списку “будуть і представники окремих європейських країн, які з провокаційних міркувань робили вигляд, що вони спостерігають за фейковими, незаконними „виборами“ на окупованій території”.

Нагадаємо, Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів на засіданні 19 листопада обговорить ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, зокрема питання нещодавно проведених “виборів” в ОРДЛО.

У ЄС заявили, що вважають псевдовиборами, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, незаконними, і їх не визнає, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС.

Водночас США після “виборів” в ОРДЛО також нагадали Росії про санкції.

Додамо, фейкові вибори “Д/ЛНР” провели 11 листопада.

Українські Національні Новини

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