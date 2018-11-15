Турчинов анонсував санкції проти причетних до “виборів” в ОРДЛО

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Проти керівників та організаторів, а також “спостерігачів” на так званих виборах в ОРДЛО готується пакет різнопланових санкцій. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.