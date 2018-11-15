Турчинов анонсировал санкции против причастных к "выборам" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Против руководителей и организаторов, а также "наблюдателей" на так называемых выборах в ОРДЛО готовится пакет разноплановых санкций. Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
"Хочу сказать, сейчас готовится новый пакет санкций СНБО, готовят предложения Кабинет министров, СБУ, Верховная Рада внесет свои предложения. Я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в частности против тех, кто был, скажем так, руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых "выборов" на оккупированной территории, и против широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом или усиливают безопасность и оборону Российской Федерации", - заявил Турчинов.
Кроме того, секретарь СНБО не исключил, что в этом списке "будут и представители отдельных европейских стран, которые из провокационных соображений делали вид, что они наблюдают за фейковыми незаконными "выборами" на оккупированной территории".
Напомним, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов на заседании 19 ноября обсудит ситуацию на Донбассе и в Азовском море, в частности вопрос недавно проведенных "выборов" в ОРДЛО.
В ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признает, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.
В то же время США после "выборов" в ОРДЛО также напомнили России о санкциях.
Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.