Тупицький не прийшов на обрання запобіжного заходу

Так, у пресслужбі підтвердили, що засідання суду перенесли на 7 квітня через неявку Тупицького.

Доповнення

Офіс Генерального прокурора наполягає на застосуванні до Олександра Тупицького запобіжного заходу у вигляді застави у понад 45 тис. грн.

У суботу, 27 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 124/2021, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.