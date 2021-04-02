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Тупицький не прийшов на обрання запобіжного заходу

Тупицький не прийшов на обрання запобіжного заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва переніс на наступний тиждень розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного Суду України скасовано, через його неявку. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Так, у пресслужбі підтвердили, що засідання суду перенесли на 7 квітня через неявку Тупицького.

Доповнення

Офіс Генерального прокурора наполягає на застосуванні до Олександра Тупицького запобіжного заходу у вигляді застави у понад 45 тис. грн.

У суботу, 27 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 124/2021, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Українські Національні Новини

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