Тунісці обирають президента: виборчі дільниці відкрились, хоча опозиційні партії закликали до бойкоту
Київ • УНН
У Тунісі відбуваються президентські вибори, де фаворитом вважається чинний президент Каїс Саїд. Опозиційні партії закликали до бойкоту, а основні опоненти перебувають у в'язниці або не допущені до виборів.
Вважається, що вибори у Тунісі відбудуться без особливої інтриги, оскільки фаворитом є чинний президент Саїд.
Пише УНН із посиланням на Euronews та Stern.
У неділю, 6 жовтня, в Тунісі відбуваються президентські вибори. Очікується участь майже десяти мільйонів людей. Водночас перемога чинного президента Каїса Саїда, який знову балотується, вважається безсумнівною, оскільки основні опозиційні діячі перебувають у в'язниці або ж їм заборонили балотуватися виборчі органи. Предствники опозиції закликали до бойкоту виборів.
Виборчий орган Тунісу наразі затвердив лише двох кандидатів на додаток фавориту: це ліберал Аячі Заммель, засуджений до майже чотирнадцяти років ув'язнення за кількома справами, а також Зухайр Магзауї, колишній прихильник президента Саїда.
Результати голосування мають бути оголошені до середи.
Напруга у політичному ландшафті Тунісу: суперник президента Саїда перебуває під вартою напередодні виборів04.09.24, 19:50 • 17593 перегляди