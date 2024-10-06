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Тунісці обирають президента: виборчі дільниці відкрились, хоча опозиційні партії закликали до бойкоту

Тунісці обирають президента: виборчі дільниці відкрились, хоча опозиційні партії закликали до бойкоту

Київ • УНН

 • 18506 перегляди

У Тунісі відбуваються президентські вибори, де фаворитом вважається чинний президент Каїс Саїд. Опозиційні партії закликали до бойкоту, а основні опоненти перебувають у в'язниці або не допущені до виборів.

Вважається, що вибори у Тунісі відбудуться без особливої інтриги, оскільки фаворитом є чинний президент Саїд.

Пише УНН із посиланням на Euronews та Stern.

У неділю, 6 жовтня, в Тунісі відбуваються президентські вибори. Очікується участь майже десяти мільйонів людей. Водночас перемога чинного президента Каїса Саїда, який знову балотується, вважається безсумнівною, оскільки основні опозиційні діячі перебувають у в'язниці або ж їм заборонили балотуватися виборчі органи.  Предствники опозиції  закликали до бойкоту виборів.

Виборчий орган Тунісу наразі затвердив лише двох кандидатів на додаток фавориту: це ліберал Аячі Заммель, засуджений до майже чотирнадцяти років ув'язнення за кількома справами, а також Зухайр Магзауї, колишній прихильник президента Саїда.

Результати голосування мають бути оголошені до середи.

Напруга у політичному ландшафті Тунісу: суперник президента Саїда перебуває під вартою напередодні виборів04.09.24, 19:50 • 17593 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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