Тунисцы выбирают президента: избирательные участки открылись, хотя оппозиционные партии призывали к бойкоту

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  135954 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  152558 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  153440 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  151314 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  119251 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  106025 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  123300 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123860 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

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3 октября 2024, 11:21  •  124147 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тунисцы выбирают президента: избирательные участки открылись, хотя оппозиционные партии призывали к бойкоту

Тунисцы выбирают президента: избирательные участки открылись, хотя оппозиционные партии призывали к бойкоту

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 12:04  •  4286 просмотра

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В Тунисе проходят президентские выборы, где фаворитом считается действующий президент Каис Саид. Оппозиционные партии призвали к бойкоту, а основные оппоненты находятся в тюрьме или не допущены к выборам.

Считается, что выборы в Тунисе пройдут без особой интриги, поскольку фаворитом является действующий президент Саид.

Пишет УНН со ссылкой на Euronews и Stern.

В воскресенье в Тунисе проходят президентские выборы. Ожидается участие почти десяти миллионов человек. В то же время победа действующего президента Каиса Саида, который снова баллотируется, считается несомненной, поскольку основные оппозиционные деятели находятся в тюрьме или же им запретили баллотироваться избирательные органы.  Представители оппозиции  призвали к бойкоту выборов.

Избирательный орган Туниса пока утвердил только двух кандидатов в дополнение фавориту: это либерал Аячи Заммель, приговоренный к почти четырнадцати годам заключения по нескольким делам, а также Зухайр Магзауи, бывший сторонник президента Саида.

Результаты голосования должны быть объявлены до среды.

Напряжение в политическом ландшафте Туниса: соперник президента Саида находится под стражей накануне выборов4 сентября 2024, 16:50 • 17391 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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