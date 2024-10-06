Тунисцы выбирают президента: избирательные участки открылись, хотя оппозиционные партии призывали к бойкоту

Считается, что выборы в Тунисе пройдут без особой интриги, поскольку фаворитом является действующий президент Саид.

Пишет УНН со ссылкой на Euronews и Stern.

В воскресенье в Тунисе проходят президентские выборы. Ожидается участие почти десяти миллионов человек. В то же время победа действующего президента Каиса Саида, который снова баллотируется, считается несомненной, поскольку основные оппозиционные деятели находятся в тюрьме или же им запретили баллотироваться избирательные органы. Представители оппозиции призвали к бойкоту выборов.

Избирательный орган Туниса пока утвердил только двух кандидатов в дополнение фавориту: это либерал Аячи Заммель, приговоренный к почти четырнадцати годам заключения по нескольким делам, а также Зухайр Магзауи, бывший сторонник президента Саида.

Результаты голосования должны быть объявлены до среды.

Напряжение в политическом ландшафте Туниса: соперник президента Саида находится под стражей накануне выборов