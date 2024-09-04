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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Напряжение в политическом ландшафте Туниса: соперник президента Саида находится под стражей накануне выборов

Напряжение в политическом ландшафте Туниса: соперник президента Саида находится под стражей накануне выборов

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 16:50  •  5037 просмотра

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Кандидат в президенты Туниса Аячи Заммель арестован по подозрению в подделке подписей. Избирательная комиссия также отклонила еще трех известных кандидатов, что углубляет политический кризис в стране.

За месяц до президентских выборов в Тунисе кандидат-соперник президента Каиса Саида находится в тюрьме. Также избирательная комиссия отклонила еще трех известных кандидатов.

Пишет УНН со ссылкой на ORF.

Кандидат в президенты Туниса Аячи Заммель арестован по подозрению в подделке подписей за свою кандидатуру. Его дело передали в уголовную секцию суда.

Команда Заммеля отвергла эти обвинения как абсурдные, - они считают, что власть имеет целью не допустить его участия в выборах.

Заммель был арестован в понедельник следователями и содержится под стражей. Обвинения против него будут выдвинуты по статье 161 Закона 161 от 26 мая 2014 года ... предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет и пожизненный запрет баллотироваться на выборах.

Также в понедельник избирательная комиссия отклонила еще трех известных кандидатов. Оппозиция раскритиковала это решение как еще один пример подавления президентом Туниса Саидом политической конкуренции. Такие события угрожают подорвать доверие к голосованию и углубить политический кризис, который углубляется с 2021 года.

Председатель избирательной комиссии Фарук Буаскер заявил, что пересмотрит это решение перед публикацией окончательного списка.

Справочно

Профессор конституционного права, Каис Саид был избран президентом Туниса в 2019 году. В 2021 году Каис Саид отстранил премьер-министра и блокировал работу парламента в результате обострения политического кризиса в североафриканской стране. Шаги президента вызвали беспокойство среди некоторых тунисцев относительно будущего демократической системы, которую страна приняла после революции 2011 года, которая привела к началу арабской весны.

Нынешний президент Каис Саид под предлогом экономического и медицинского кризиса совершил государственный переворот 25 июля 2021 года. С тех пор он полностью трансформировал политическое управление, перейдя к режиму с очень, очень широкими президентскими полномочиями 

- отметил France24 тунисский эссеист Хатем Нафти, автор книги «Тунис на пути к авторитарному популизму?»

Дополнение 

На практике мы имеем ультрапрезидентский режим, где почти все решает президент. С сентября 2021 года по март 2023 года Каис Саид руководил указами-законами. С указом 54 против киберпреступности он вернулся к либерализации, которая произошла в Тунисе после революции 2011 года. Что касается правонарушений в прессе, то до сих пор у нас были законы, которые не предусматривали тюремного заключения по делам о клевете.

Указ-закон 54 должен бороться с фейковыми новостями, но многие люди, претендующие на роль президента, распространяют их с разжиганием ненависти утром, в полдень и вечером, и они почти никогда не беспокоятся. Этот указ в основном направлен против оппозиции и критиков режима, объясняет Хатем Нафти.

Ердоган і президент Палестинської автономії обговорили припинення вогню в Газі15 августа 2024, 07:27 • 18040 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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