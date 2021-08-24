Президент Тунісу продовжив призупинення роботи парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Тунісу Кайс Саїд продовжив призупинення роботи парламенту до подальшого повідомлення після того, як минулого місяця взяв на себе виконавчу владу, що опоненти назвали державним переворотом. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Саїд також продовжив призупинення недоторканності депутатів парламенту. Саїд заявив, що його втручання було необхідним, щоб врятувати країну від розпаду. Схоже, він має широку підтримку населення в Тунісі, де роки неправомірного управління, корупції та політичного паралічу посилилися через смертельний сплеск випадків захворювання на COVID-19.
Але кроки президента викликали занепокоєння серед деяких тунісців щодо майбутнього демократичної системи, яку країна прийняла після революції 2011 року, яка спричинила початок арабської весни.
З тих пір влада помістила під домашній арешт кількох чиновників, у тому числі колишніх міністрів, і заборонила політикам та бізнесменам подорожувати.
Контекст
Криза у Тунісі, єдиній країні, що успішно пройшла стихію “Арабської весни” і створила важливі регіональні демократичні інститути — набирає обертів, президент Тунісу Каїс Саїд 25 липня відправив у відставку прем’єр-міністра і оголосив про розпуск парламенту.
Президент Тунісу Каїс Саїд заявив, що перетворення в країні і відновлення її економіки пройдуть без кровопролиття і на основі волі народу, а не інтересів політичних об’єднань.
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