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Президент Тунісу продовжив призупинення роботи парламенту

Президент Тунісу продовжив призупинення роботи парламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Тунісу Кайс Саїд продовжив призупинення роботи парламенту до подальшого повідомлення після того, як минулого місяця взяв на себе виконавчу владу, що опоненти назвали державним переворотом. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Саїд також продовжив призупинення недоторканності депутатів парламенту. Саїд заявив, що його втручання було необхідним, щоб врятувати країну від розпаду. Схоже, він має широку підтримку населення в Тунісі, де роки неправомірного управління, корупції та політичного паралічу посилилися через смертельний сплеск випадків захворювання на COVID-19.

Але кроки президента викликали занепокоєння серед деяких тунісців щодо майбутнього демократичної системи, яку країна прийняла після революції 2011 року, яка спричинила початок арабської весни.

З тих пір влада помістила під домашній арешт кількох чиновників, у тому числі колишніх міністрів, і заборонила політикам та бізнесменам подорожувати.

Контекст

Криза у Тунісі, єдиній країні, що успішно пройшла стихію “Арабської весни” і створила важливі регіональні демократичні інститути — набирає обертів, президент Тунісу Каїс Саїд 25 липня відправив у відставку прем’єр-міністра і оголосив про розпуск парламенту. 

Президент Тунісу Каїс Саїд заявив, що перетворення в країні і відновлення її економіки пройдуть без кровопролиття і на основі волі народу, а не інтересів політичних об’єднань.

Більш детальніше про ситуацію в Тунісі ви можете прочитати тут.

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