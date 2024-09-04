Напруга у політичному ландшафті Тунісу: суперник президента Саїда перебуває під вартою напередодні виборів

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56998 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 112435 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 150978 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 123197 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 114835 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116389 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 144783 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75619 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84077 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 181179 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 36497 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 28654 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 25928 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 25147 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 21735 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 150979 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 144785 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 181179 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518706 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597729 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7494 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34750 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34319 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36443 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59837 перегляди
Актуальне
Напруга у політичному ландшафті Тунісу: суперник президента Саїда перебуває під вартою напередодні виборів

Напруга у політичному ландшафті Тунісу: суперник президента Саїда перебуває під вартою напередодні виборів

Київ • УНН

 • 17593 перегляди

Кандидат у президенти Тунісу Аячі Заммель заарештований за підозрою в підробці підписів. Виборча комісія також відхилила ще трьох відомих кандидатів, що поглиблює політичну кризу в країні.

За місяць до президентських виборів у Тунісі кандидат-суперник президента Каїса Саїда знаходиться у в’язниці. Також виборча комісія відхилила ще трьох відомих кандидатів.

Пише УНН із посиланням на ORF та France24.

Кандидат у президенти Тунісу Аячі Заммель заарештований за підозрою в підробці підписів за свою кандидатуру. Його справу передали до кримінальної секції суду.

Команда Заммеля відкинула ці звинувачення як абсурдні, - вони вважають, що влада має на меті не допустити його участі у виборах.

Заммель був заарештований в понеділок слідчими і утримується під вартою. Звинувачення проти нього будуть висунуті за статтею 161 Закону 161 від 26 травня 2014 року … передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років і довічну заборону балотуватися на виборах.

Також у понеділок виборча комісія відхилила ще трьох відомих кандидатів. Опозиція розкритикувала це рішення, як ще один приклад придушення президентом Тунісу Саїдом політичної конкуренції. Такі події загрожують підірвати довіру до голосування та поглибити політичну кризу, яка поглиблюється з 2021 року.

Голова виборчої комісії Фарук Буаскер заявив, що перегляне це рішення перед публікацією остаточного списку.

Довідково

Професор конституційного права, Каїс Саїд був обраний президентом Тунісу у 2019 році. У 2021 році Каїс Саїд відсторонив прем’єр-міністра та блокував роботу парламенту внаслідок загострення політичної кризи в північноафриканській країні. 

Image

Кроки президента викликали занепокоєння серед деяких тунісців щодо майбутнього демократичної системи, яку країна прийняла після революції 2011 року, яка спричинила початок арабської весни.

Нинішній президент Каїс Саїд під приводом економічної та медичної кризи здійснив державний переворот 25 липня 2021 року. Відтоді він повністю трансформував політичне управління, перейшовши до режиму з дуже, дуже широкими президентськими повноваженнями 

- зазначив France24 туніський есеїст Хатем Нафті, автор книги "Туніс на шляху до авторитарного популізму?"

Доповнення 

На практиці ми маємо ультрапрезидентський режим, де майже все вирішує президент. З вересня 2021 року по березень 2023 року Каїс Саїд керував указами-законами. З указом 54 проти кіберзлочинності він повернувся до лібералізації, яка відбулася в Тунісі після революції 2011 року. Що стосується правопорушень у пресі, то досі у нас були закони, які не передбачали тюремного ув’язнення у справах про наклеп.

Указ-закон 54 має боротися з фейковими новинами, але багато людей, які претендують на роль президента, поширюють їх із розпалюванням ненависті вранці, опівдні та ввечері, і вони майже ніколи не хвилюються. Цей указ в основному спрямований проти опозиції та критиків режиму, пояснює Хатем Нафті.

Ердоган і президент Палестинської автономії обговорили припинення вогню в Газі15.08.24, 10:27 • 19363 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36