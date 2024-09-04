Напруга у політичному ландшафті Тунісу: суперник президента Саїда перебуває під вартою напередодні виборів

За місяць до президентських виборів у Тунісі кандидат-суперник президента Каїса Саїда знаходиться у в’язниці. Також виборча комісія відхилила ще трьох відомих кандидатів.

Пише УНН із посиланням на ORF та France24.

Кандидат у президенти Тунісу Аячі Заммель заарештований за підозрою в підробці підписів за свою кандидатуру. Його справу передали до кримінальної секції суду.

Команда Заммеля відкинула ці звинувачення як абсурдні, - вони вважають, що влада має на меті не допустити його участі у виборах.

Заммель був заарештований в понеділок слідчими і утримується під вартою. Звинувачення проти нього будуть висунуті за статтею 161 Закону 161 від 26 травня 2014 року … передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років і довічну заборону балотуватися на виборах.

Також у понеділок виборча комісія відхилила ще трьох відомих кандидатів. Опозиція розкритикувала це рішення, як ще один приклад придушення президентом Тунісу Саїдом політичної конкуренції. Такі події загрожують підірвати довіру до голосування та поглибити політичну кризу, яка поглиблюється з 2021 року.

Голова виборчої комісії Фарук Буаскер заявив, що перегляне це рішення перед публікацією остаточного списку.

Довідково

Професор конституційного права, Каїс Саїд був обраний президентом Тунісу у 2019 році. У 2021 році Каїс Саїд відсторонив прем’єр-міністра та блокував роботу парламенту внаслідок загострення політичної кризи в північноафриканській країні.

Кроки президента викликали занепокоєння серед деяких тунісців щодо майбутнього демократичної системи, яку країна прийняла після революції 2011 року, яка спричинила початок арабської весни.

Нинішній президент Каїс Саїд під приводом економічної та медичної кризи здійснив державний переворот 25 липня 2021 року. Відтоді він повністю трансформував політичне управління, перейшовши до режиму з дуже, дуже широкими президентськими повноваженнями - зазначив France24 туніський есеїст Хатем Нафті, автор книги "Туніс на шляху до авторитарного популізму?"

Доповнення

На практиці ми маємо ультрапрезидентський режим, де майже все вирішує президент. З вересня 2021 року по березень 2023 року Каїс Саїд керував указами-законами. З указом 54 проти кіберзлочинності він повернувся до лібералізації, яка відбулася в Тунісі після революції 2011 року. Що стосується правопорушень у пресі, то досі у нас були закони, які не передбачали тюремного ув’язнення у справах про наклеп.

Указ-закон 54 має боротися з фейковими новинами, але багато людей, які претендують на роль президента, поширюють їх із розпалюванням ненависті вранці, опівдні та ввечері, і вони майже ніколи не хвилюються. Цей указ в основному спрямований проти опозиції та критиків режиму, пояснює Хатем Нафті.

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