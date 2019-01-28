ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на пост Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук. Комісія зареєструвала двох кандидатів на пост Президента України, передає УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.
Як повідомили у прес-службі, до Комісії 23 січня 2019 року надійшли документи для реєстрації кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Кошулинського Р.В., висунутого 22 січня 2019 року на черговому з’їзді політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода".
Окрім того, 24 січня 2019 року до ЦВК громадянин України Данилюк О.В. особисто подав заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України разом з доданими документами для реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦВК відмовила дев'ятьом людям у реєстрації кандидатом у президенти
Розглянувши зазначені документи, Комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України "Про вибори Президента України" та зареєструвала двох кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року:
Кошулинського Руслана Володимировича, 1969 року народження, освіта вища, проживає в місті Львові, Голову Секретаріату політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", члена політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Свобода", суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода";
Данилюка Олександра Володимировича, 1981 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, керівника Громадської організації "ЦЕНТР ОБОРОННИХ РЕФОРМ", члена Політичної партії "Громадянський рух "Спільна Справа", самовисування.
Таким чином, станом на 28 січня 2019 року Комісія зареєструвала 22 кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.
Нагадаємо, ЦВК дозволила мати спостерігачів на президентських виборах 84 організаціям.