ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов на пост Президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела Председатель Комиссии Татьяна Слипачук. Комиссия зарегистрировала двух кандидатов на пост Президента Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Как сообщили в пресс-службе, в Комиссию 23 января 2019 года поступили документы для регистрации кандидата на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года Кошулинского Р.В., выдвинутого 22 января 2019 года на очередном съезде политической партии "Свобода".
Кроме того, 24 января 2019 года в ЦИК гражданин Украины Данилюка А.В., который лично подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост Президента Украины вместе с приложенными документами для регистрации кандидатом на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины.
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Рассмотрев указанные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" и зарегистрировала двух кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019:
Кошулинского Руслана Владимировича, 1969 года, образование высшее, проживает в городе Львове, Глава Секретариата политической партии "Свобода", члена политической партии "Всеукраинское объединение "Свобода", субъект выдвижения - политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода";
Данилюка Александра Владимировича, 1981 года, образование высшее, проживает в Киеве, руководителя общественной организации "ЦЕНТР ОБОРОННЫХ РЕФОРМ", члена Политической партии "Гражданское движение "Общее Дело", самовыдвижение.
Таким образом, на 28 января 2019 года Комиссия зарегистрировала 22 кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.
Напомним, ЦИК разрешила иметь наблюдателей на президентских выборах 84 организациям.