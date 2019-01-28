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ЦВК дозволила мати спостерігачів на президентських виборах 84 організаціям

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Центральна виборча комісія надала 84-м громадським організаціям дозвіл мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів Президента України, що відбудуться 31 березня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.

Зокрема 25 січня Комісія надала дозвіл 25 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року:

  • "Національний комітет по боротьбі з корупцією";
  • "АНАЛІТИЧНА ГРУПА "ЛЕВІАФАН";
  • "Асоціація Політичних Наук";
  • "ВІЛЬНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ";
  • "ВОЛЯ!";
  • "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "НАШІ";
  • "Громадська платформа захисту Конституції України та прав громадян";
  • "Державницька Ініціатива Яроша";
  • "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА "ЗАПОРІЖЖЯ";
  • "ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ";
  • "КОНТРОЛЬ ЗА ВИБОРАМИ";
  • "Моніторингово-аналітична група "Цифра";
  • "Муніципально-правові ініціативи";
  • "НАРОДНИЙ ЛЮСТРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР";
  • "НЕУРЯДОВА МЕДІЙНО-АДВОКАЦІЙНА ГРУПА";
  • "ПАРТІЯ МИКОЛАЇВЦІВ";
  • "РОЗВИТОК ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНІЦІАТИВ";
  • "СД ПЛАТФОРМА";
  • "Серця Батьківщини";
  • "Сила українського духу";
  • "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка";
  • "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ";
  • "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛІСТИЧНА САМООБОРОНА";
  • "Чесне українське село";
  • Міжнародна правозахисна громадська організація "КОНТИНЕНТ".

Раніше УНН повідомляв, що під час президентських виборів в Україну приїдуть близько 850 спостерігачів ОБСЄ.

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