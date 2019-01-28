ЦВК дозволила мати спостерігачів на президентських виборах 84 організаціям
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Центральна виборча комісія надала 84-м громадським організаціям дозвіл мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів Президента України, що відбудуться 31 березня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Зокрема 25 січня Комісія надала дозвіл 25 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року:
-
- "Національний комітет по боротьбі з корупцією";
-
- "АНАЛІТИЧНА ГРУПА "ЛЕВІАФАН";
-
- "Асоціація Політичних Наук";
-
- "ВІЛЬНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ";
-
- "ВОЛЯ!";
-
- "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "НАШІ";
-
- "Громадська платформа захисту Конституції України та прав громадян";
-
- "Державницька Ініціатива Яроша";
-
- "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА "ЗАПОРІЖЖЯ";
-
- "ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ";
-
- "КОНТРОЛЬ ЗА ВИБОРАМИ";
-
- "Моніторингово-аналітична група "Цифра";
-
- "Муніципально-правові ініціативи";
-
- "НАРОДНИЙ ЛЮСТРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР";
-
- "НЕУРЯДОВА МЕДІЙНО-АДВОКАЦІЙНА ГРУПА";
-
- "ПАРТІЯ МИКОЛАЇВЦІВ";
-
- "РОЗВИТОК ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНІЦІАТИВ";
-
- "СД ПЛАТФОРМА";
-
- "Серця Батьківщини";
-
- "Сила українського духу";
-
- "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка";
-
- "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ";
-
- "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛІСТИЧНА САМООБОРОНА";
-
- "Чесне українське село";
-
- Міжнародна правозахисна громадська організація "КОНТИНЕНТ".
-
Раніше УНН повідомляв, що під час президентських виборів в Україну приїдуть близько 850 спостерігачів ОБСЄ.