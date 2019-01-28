ЦВК відмовила дев'ятьом людям у реєстрації кандидатом у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Центральна виборча комісія відмовила 9 особам у реєстрації в кандидати на посаду Президента України. Про це журналісту УНН повідомив завідувач відділу зв'язків з засобами масової інформації ЦВК Костянтин Хівренко.
“Було відмовлено дев’ятьом громадянам України. Серед них нікого визначного немає”, - зазначив Хвіренко.
Додамо, що на сьогодні ЦВК зареєструвала 38 заяв від кандидатів на вибори Президента України.
Раніше УНН повідомляв, що ЦВК зареєструвала 20-го кандидата на вибори Президента України.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.