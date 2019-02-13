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Цукор, гроші та мітинги: як проходить агітація на виборах в Нігерії

Київ • УНН

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АБУДЖА-КИЇВ. 13 лютого. УНН. Найбільш густонаселена країна Нігерії готується до виборів президента і членів парламенту. УНН публікує матеріал спеціального кореспондента Ogaga Ikogho про те, як в цій державі проходить передвиборний період і як відбувається агітація.

"Політики вдалися до допомоги всіх наявних засобів масової інформації, щоб представити свої програми і маніфести. Великі і малі міста по всій Нігерії в даний час заповнені величезними рекламними щитами, покажчиками, а в деяких випадках телевізійною рекламою, радіороликами, і, звичайно ж, рекламою в соціальних мережах.

Багато політиків навіть використовують зовнішні засоби мовлення і автофургони, щоб завоювати серця виборців. Однак в столиці країни, Абуджі, плакати керівної партії APC (African Progressives Congress) здаються в десятки разів більше, ніж у опозиції.

Це також сезон для носіння фірмових партійних футболок, кепок і капелюхів із зображеннями кандидатів. Але на цьому політики не зупиняються. Політики і партійні агенти також діляться мішками рису, солі, цукру і навіть грошима. Різні суми грошей варіюються від 500 нігерійських найр (близько 1,50 долара), а в деяких випадках використовуються такі конвертовані валюти, як долари і євро", - пише кореспондент.

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За його словами, на виборах до парламенту боротьба розгорнулася між двома основними партіями: Африканським прогресивним конгресом (APC) і Народно-демократичною партією (PDP).

"Ці дві партії енергійно розгортали свої передвиборні програми в шести геополітичних регіонах Нігерії. Інші партії фактично були відсутні у виборчих кампаніях цього року", - пише журналіст.

Партії збирають масштабні мітинги по всій країні, проводять зустрічі з виборцями на стадіонах. Керівна партія активно приваблює не тільки активістів всередині країни, а й політиків з сусідніх держав, наприклад, губернаторів із сусідньої Республіки Нігер.

Агітуючи за того чи іншого кандидата, політики і прості агітатори переконують виборця в прямій вигоді голосування за їх претендента, а також обіцяють, наприклад, що буде посилено боротьбу з корупцією.

Опозиція часто збирає свої мітинги не на стадіонах, а на площі в центрі міста, де учасники мітингу можуть роз'їжджати навколо на велосипедах і моторолерах, вигукуючи політичні гасла.

"PDP (опозиційна партія - ред.) в своїх кампаніях часто описувала правлячу партію як некомпетентну і просила чинного президента, якому 75 років, подумати про те, щоб піти додому відпочити, оскільки він в основному не впорався зі своєю роботою, не виконавши своїх обіцянок за 2015 рік", - додав кореспондент.

Крім того, менш ніж за два тижні до президентських виборів віце-президент, професор Йемі Осінбаджо пережив крах вертольота. Інцидент стався в Кабби, штат Когі, коли віце-президент відправився на виборчі кампанії в цій частині країни. Кажуть, що вертоліт, AgustaWestland 131, керований Caverton Helicopters, зазнав аварії при несприятливих і незвичайних погодних умовах.

На борту вертольота знаходилися також деякі видні нігерійці, в тому числі старший брат віце-президента Фемі Осінбахо, сенатор один з сенаторів. Управління цивільної авіації Нігерії початок розслідування.

Як повідомляв УНН, загальні вибори в Нігерії повинні розпочатися 16 лютого 2019 року. Нігерія - одна з найбільш густонаселених країн Африки і найбільш активно розвивається економіка континенту. До виборів прикута пильна увага міжнародного співтовариства. Починаючи з 16 лютого має відбутися голосування за президента, а також за членів двопалатного національних зборів. За посаду глави держави боряться два основні конкуренти: діючий президент Мухаммад Бухарі і лідер опозиції Атіка Абубакар.

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