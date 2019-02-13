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Сахар, деньги и митинги: как проходит агитация на выборах в Нигерии

Сахар, деньги и митинги: как проходит агитация на выборах в Нигерии

Киев  •  УНН

 • 12918 просмотра

АБУДЖА-КИЕВ. 13 февраля. УНН. Самая густонаселенная страна Нигерии готовится к выборам президента и членов парламента. УНН публикует материал специального корреспондента Ogaga Ikogho о том, как в этом государстве проходит предвыборный период и как происходит агитация.

"Политики прибегли к помощи всех имеющихся средств массовой информации, чтобы представить свои программы и манифесты. Большие и малые города по всей Нигерии в настоящее время заполнены огромными рекламными щитами, указателями, а в некоторых случаях телевизионной рекламой, радиороликами, и, конечно же, рекламой в социальных сетях.

Многие политики даже используют внешние средства вещания и автофургоны, чтобы завоевать сердца избирателей. Однако в столице страны, Абудже, плакаты правящей партии APC (African Progressives Congress) кажутся в десятки раз больше, чем у оппозиции.

Это также сезон для ношения фирменных партийных футболок, кепок и шляп с изображениями кандидатов. Но на этом политики не останавливаются. Политики и партийные агенты также делятся мешками риса, соли, сахара и даже деньгами. Различные суммы денег варьируются от 500 нигерийских найр (около 1,50 доллара), а в некоторых случаях используются такие конвертируемые валюты, как доллары и евро", - пишет корреспондент.

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По его словам, на выборах в парламент борьба развернулась между двумя основными партиями: Африканским прогрессивным конгрессом (APC) и Народно-демократической партией (PDP).

"Эти две партии энергично разворачивали свои предвыборные программы в шести геополитических регионах Нигерии. Другие партии фактически отсутствовали в избирательных кампаниях этого года", - пишет журналист.

Партии собирают масштабные митинги по всей стране, проводят встречи с избирателями на стадионах. Правящая партия активно привлекает не только активистов внутри страны, но и политиков из соседних государств, например, губернаторов из соседней Республики Нигер.

Агитируя за того или иного кандидата, политики и простые агитаторы убеждают избирателя в прямой выгоде голосования за их претендента, а также обещают, например, что будет усилена борьба с коррупцией.

Оппозиция часто собирает свои митинги не на стадионах, а на площади в центре города, где участники митинга могут разъезжать вокруг на велосипедах и мотороллерах, выкрикивая политические лозунги.

"PDP (оппозиционная партия – ред.) в своих кампаниях часто описывала правящую партию как некомпетентную и просила действующего президента, которому 75 лет, подумать о том, чтобы пойти домой отдохнуть, поскольку он в основном не справился со своей работой, не выполнив своих обещаний за 2015 год", - добавил корреспондент.

Кроме того, менее чем за две недели до президентских выборов вице-президент, профессор Йеми Осинбаджо пережил крушение вертолета. Инцидент произошел в Каббе, штат Коги, когда вице-президент отправился на избирательные кампании в этой части страны. Говорят, что вертолет, AgustaWestland 131, управляемый Caverton Helicopters, потерпел крушение при неблагоприятных и необычных погодных условиях.

На борту вертолета находились также некоторые видные нигерийцы, в том числе старший брат вице-президента Феми Осинбахо, сенатор один из сенаторов. Управление гражданской авиации Нигерии начало расследование.

Как сообщал УНН, всеобщие выборы в Нигерии должны начаться 16 февраля 2019 года. Нигерия - одна из самых густонаселенных стран Африки и наиболее активно развивающаяся экономика континента. К выборам приковано пристальное внимание международного сообщества. Начиная с 16 февраля должно состояться голосование за президента, а также за членов двухпалатного национального собрания. За должность главы государства боряться два основных конкурента: действующий президент Мухаммад Бухари и лидер оппозиции Атика Абубакар.

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