ЦПД спростував фейк про втечу ув’язнених із колонії на Харківщині

$44.700.0751.870.04
ukenru
09:44 • 15127 перегляди
У Києві кількість загиблих через масовану атаку рф зросла до 15
09:12 • 13813 перегляди
Прикордонники під час атаки рф збили крилату ракету з кулеметаPhoto
08:32 • 13029 перегляди
Держборг США вперше перевищив 40 трлн доларів - Reuters
07:23 • 19080 перегляди
Через атаки рф без світла частина Києва і 6 областей, знеструмлено лінію до ЗАЕС
06:05 • 22884 перегляди
Атака рф на поліцію в Житомирі: уже 3 загиблих, 53 постраждалихPhotoVideo
05:20 • 17667 перегляди
Жертвами масованої російської атаки на Київ стали вже 12 людейPhotoVideo
20 серпня, 04:31 • 21263 перегляди
НБУ припинив повноваження голови наглядової ради "Сенс Банку" Гладишенка
20 серпня, 01:53 • 29307 перегляди
Масована атака на Київ: щонайменше 4 загиблих і 23 постраждалихPhotoVideo
19 серпня, 22:05 • 38457 перегляди
Атака на Київ: щонайменше четверо постраждалих, пошкоджена дитяча лікарня
19 серпня, 20:59 • 37221 перегляди
"Це було варте того": один із співорганізаторів протестів на підтримку Федорова оголосив про їх завершення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
6.1м/с
32%
746мм
Популярнi новини
У Броварському районі загинув чоловік через удар по промисловому об’єкту20 серпня, 01:18 • 17333 перегляди
путін знайшов позитив в українських ударах по Wildberries - ISW20 серпня, 02:27 • 15837 перегляди
20 серпня відзначають День медичного транспорту та святого Самуїла20 серпня, 03:00 • 11517 перегляди
Укрзалізниця змінила маршрути приміських поїздів до Києва після атаки20 серпня, 03:30 • 14238 перегляди
"Він з’їхав з глузду": Туск назвав божевільною ідею Моравецького про референдум щодо Шенгену20 серпня, 04:15 • 6024 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 56144 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 79269 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 67083 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 78386 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 75315 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Тімур Міндіч
Актуальні місця
Україна
Одеська область
Сполучені Штати Америки
Київська область
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 53624 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 75527 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 110840 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 114523 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 120866 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Опалення
MIM-104 Patriot
Financial Times
P-800 Oniks

ЦПД спростував фейк про втечу ув’язнених із колонії на Харківщині

Київ • УНН

 • 1892 перегляди

ЦПД і ДКВС спростували повідомлення про втечу засуджених, ув’язнених або військовополонених з установи на Харківщині. Втеч не було.

ЦПД спростував фейк про втечу ув’язнених із колонії на Харківщині

У мережі та деяких медіа поширюють інформацію про нібито втечу засуджених, ув’язнених або військовополонених з колоній у Харківській області, однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

У мережі та деяких медіа поширюються повідомлення про нібито втечу засуджених, ув’язнених або військовополонених з установи виконання покарань у Харківській області. Ця інформація не відповідає дійсності

- йдеться у дописі.

За інформацією ЦПД, у Державній кримінально-виконавчій службі України офіційно спростували ці заяви та повідомили, що жодних втеч з установ системи ДКВС не відбувалося.

Поширення подібних вкидів під час війни грає на користь ворогу, спричиняючи штучний суспільний резонанс та тривогу серед громадян

- наголошують у ЦПД.

Нагадаємо

У мережі поширюють згенероване ШІ фото з нібито написом у варшавському таксі, що закликає українців не розмовляти українською. ЦПД спростував цей фейк, створений для дискредитації українців у Польщі.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
ШІ (штучний інтелект)
російська пропаганда
Війна в Україні
Харківська область
Рада національної безпеки і оборони України
Варшава
Польща