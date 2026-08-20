ЦПД спростував фейк про втечу ув’язнених із колонії на Харківщині

У мережі та деяких медіа поширюють інформацію про нібито втечу засуджених, ув’язнених або військовополонених з колоній у Харківській області, однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

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У мережі та деяких медіа поширюються повідомлення про нібито втечу засуджених, ув’язнених або військовополонених з установи виконання покарань у Харківській області. Ця інформація не відповідає дійсності - йдеться у дописі.

За інформацією ЦПД, у Державній кримінально-виконавчій службі України офіційно спростували ці заяви та повідомили, що жодних втеч з установ системи ДКВС не відбувалося.

Поширення подібних вкидів під час війни грає на користь ворогу, спричиняючи штучний суспільний резонанс та тривогу серед громадян - наголошують у ЦПД.

Нагадаємо

У мережі поширюють згенероване ШІ фото з нібито написом у варшавському таксі, що закликає українців не розмовляти українською. ЦПД спростував цей фейк, створений для дискредитації українців у Польщі.