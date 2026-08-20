ЦПД опроверг фейк о побеге заключённых из колонии в Харьковской области

В сети и некоторых СМИ распространяют информацию о якобы побеге осуждённых, заключённых или военнопленных из колоний в Харьковской области, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передаёт УНН.

Детали

В сети и некоторых СМИ распространяются сообщения о якобы побеге осуждённых, заключённых или военнопленных из учреждения исполнения наказаний в Харьковской области. Эта информация не соответствует действительности - говорится в сообщении.

По информации ЦПД, в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины официально опровергли эти заявления и сообщили, что никаких побегов из учреждений системы ГУИС не происходило.

Распространение подобных вбросов во время войны играет на руку врагу, вызывая искусственный общественный резонанс и тревогу среди граждан - подчёркивают в ЦПД.

Напомним

В сети распространяют сгенерированное ИИ фото с якобы надписью в варшавском такси, призывающей украинцев не разговаривать на украинском языке. ЦПД опроверг этот фейк, созданный для дискредитации украинцев в Польше.