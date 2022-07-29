ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від Росії

Деталі

1. В МО рф заявили: «в Бахмуті Донецької області бойовиками українських озброєних формувань замінована дамба міського водосховища, яку вони планують підірвати для звинувачення російських військових у нібито невибіркових ударах по гідродинамічно небезпечних об’єктах з широким висвітленням цього факту в українських та західних ЗМІ». Це маніпуляція!

2. Спікер президента рф д. пєсков заявив, що «мешканці звільнених територій України самі вирішать, яке майбутнє буде у їхніх регіонів, а оцінка американської газети щодо втрат російської армії в ході війни в Україні у кількості 70-75 тис. осіб є грубим фейком». Це маніпуляція!

3. В МО рф заявили: «на території індустріального училища у Дніпрі дислоковано підрозділи територіальної оборони, обладнано склади боєприпасів, при цьому евакуація мешканців із прилеглих будинків навмисне не проводилася». Це маніпуляція!

Нагадаємо

В "Укренерго" спростували всі заяви про приєднання півдня України до енергосистеми рф.