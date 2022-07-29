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09:00 • 16595 просмотра

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14 марта, 19:57 • 106632 просмотра

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

Киев • УНН

 • 127643 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 28 июля, передает УНН.

Детали

1. В МО РФ заявили: «в Бахмуте Донецкой области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать для обвинения российских военных в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам из’факта в украинских и западных СМИ». Это манипуляция!

2. Спикер президента рф д. песков заявил, что «жители освобожденных территорий Украины сами решат, какое будущее будет у их регионов, а оценка американской газеты по поводу потерь российской армии в ходе войны в Украине в количестве 70-75 тыс. · лиц является грубым фейком». Это манипуляция!

3. В МО РФ заявили: «на территории индустриального училища в Днепре дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась». Это манипуляция!

Напомним

В "Укрэнерго" опровергли все заявления о присоединении юга Украины к энергосистеме РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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