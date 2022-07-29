ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

Детали

1. В МО РФ заявили: «в Бахмуте Донецкой области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать для обвинения российских военных в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам из’факта в украинских и западных СМИ». Это манипуляция!

2. Спикер президента рф д. песков заявил, что «жители освобожденных территорий Украины сами решат, какое будущее будет у их регионов, а оценка американской газеты по поводу потерь российской армии в ходе войны в Украине в количестве 70-75 тыс. · лиц является грубым фейком». Это манипуляция!

3. В МО РФ заявили: «на территории индустриального училища в Днепре дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась». Это манипуляция!

Напомним

В "Укрэнерго" опровергли все заявления о присоединении юга Украины к энергосистеме РФ.