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В "Укренерго" спростували всі заяви про приєднання півдня України до енергосистеми рф

В "Укренерго" спростували всі заяви про приєднання півдня України до енергосистеми рф

Київ • УНН

 • 156716 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. ПрАТ НЕК “Укренерго” спростувало заяви ворога стосовно проєднання півдня України до енергосистеми рф. Відповідне спростування компанія опублікувала у своєму Telegram, пише УНН.

Деталі

Наголошується, що Запорізька АЕС працює виключно в енергосистемі України за командами диспетчерського центру НЕК "Укренерго". У тимчасово окупований Крим жодного кіловату української електроенергії не передається та не постачається.

Енергосистема України об’єднана з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E та не має зв’язків з енергосистемою росії, білорусі або з тимчасово окупованим Кримом, який зараз заживлений від енергосистеми країни-агресора. У росію та білорусь передається 0 кіловат української електроенергії з 24 лютого 2022 року, наголосили в "Укренерго".

Цитата

“Усі заяви з приводу приєднання півдня України до ворожої енергосистеми – фейк та черговий інструмент інформаційної війни проти нашої держави з боку країни агресора. Звертайтесь для перевірки інформації до офіційних джерел”, – наголосили у компанії.

Доповнення

У березні росія заявила про плани приєднати енергосистему Запорізької АЕС до окупованого росією Криму.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що це технічно неможливо. І навіть якщо такі плани в противника є, то вони абсолютно нездійсненні.

Також у Запорізькій ОВА повідомляли, що рф планує остаточно долучити Запорізьку АЕС до "Росатому", щоб знищити енергосистему України.

15 червня псевдовлада Запорізької АЕС оголосила перехід контролю до росії з 1 вересня.

В "Енергоатомі" закликають не вірити окупантам та додають, що Запорізька АЕС працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства.

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