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В "Укрэнерго" опровергли все заявления о присоединении юга Украины к энергосистеме рф

В "Укрэнерго" опровергли все заявления о присоединении юга Украины к энергосистеме рф

Киев • УНН

 • 156710 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. ЧАО НЭК “Укрэнерго” опровергло заявления врага относительно просоединения юга Украины к энергосистеме рф. Соответствующее опровержение компания опубликовала в своем Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Запорожская АЭС работает исключительно в энергосистеме Украины по командам диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго". Во временно оккупированный Крым ни одного киловата украинской электроэнергии не передается и не поставляется.

Энергосистема Украины объединена с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E и не имеет связей с энергосистемой россии, беларуси или с временно оккупированным Крымом, который сейчас заживлен от энергосистемы страны-агрессора. В россию и беларусь передается 0 киловатт украинской электроэнергии с 24 февраля 2022 года, отметили в "Укрэнерго".

Цитата

“Все заявления о присоединении юга Украины к вражеской энергосистеме – фейк и очередной инструмент информационной войны против нашего государства со стороны страны агрессора. Обращайтесь для проверки информации к официальным источникам”, – отметили в компании.

Дополнение

В марте рф заявила о планах присоединить энергосистему Запорожской АЭС к оккупированному россией Крыму.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что это технически невозможно. И даже если такие планы у противника есть, то они совершенно невыполнимы.

Также в Запорожской ОВА сообщали, что россия планирует окончательно присоединить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергосистему Украины.

15 июня псевдовласть Запорожской АЭС объявила переход контроля к россии с 1 сентября.

В "Энергоатоме" призывают не верить оккупантам и добавляют, что Запорожская АЭС будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством.

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