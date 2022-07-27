В "Укрэнерго" опровергли все заявления о присоединении юга Украины к энергосистеме рф
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. ЧАО НЭК “Укрэнерго” опровергло заявления врага относительно просоединения юга Украины к энергосистеме рф. Соответствующее опровержение компания опубликовала в своем Telegram, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Запорожская АЭС работает исключительно в энергосистеме Украины по командам диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго". Во временно оккупированный Крым ни одного киловата украинской электроэнергии не передается и не поставляется.
Энергосистема Украины объединена с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E и не имеет связей с энергосистемой россии, беларуси или с временно оккупированным Крымом, который сейчас заживлен от энергосистемы страны-агрессора. В россию и беларусь передается 0 киловатт украинской электроэнергии с 24 февраля 2022 года, отметили в "Укрэнерго".
Цитата
“Все заявления о присоединении юга Украины к вражеской энергосистеме – фейк и очередной инструмент информационной войны против нашего государства со стороны страны агрессора. Обращайтесь для проверки информации к официальным источникам”, – отметили в компании.
Дополнение
В марте рф заявила о планах присоединить энергосистему Запорожской АЭС к оккупированному россией Крыму.
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что это технически невозможно. И даже если такие планы у противника есть, то они совершенно невыполнимы.
Также в Запорожской ОВА сообщали, что россия планирует окончательно присоединить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергосистему Украины.
15 июня псевдовласть Запорожской АЭС объявила переход контроля к россии с 1 сентября.
В "Энергоатоме" призывают не верить оккупантам и добавляют, что Запорожская АЭС будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством.