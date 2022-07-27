ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від Росії

Деталі

1. Глава МЗС рф сергій лавров заявив, що «росія готова до переговорів з Україною, але відповіді від Києва немає… очевидно, країни Заходу заборонили українській стороні домовитися з рф на основі угод, досягнутих у березні в Стамбулі». Це маніпуляція!

2. Колаборант-«керівник» тимчасово окупованих територій Донецької області д. безсонов заявив: «територію Донецької області буде звільнено від Збройних сил України ще до кінця серпня». Це маніпуляція!

3. В МО рф заявили: «біля житлових будинків Бахмута військові ЗСУ обладнали вогневі позиції та склади боєприпасів, місцевим жителям заборонено залишати квартири, а всі спроби громадян самостійно евакуюватися до безпечних районів жорстко припиняються». Водночас у відомстві повідомили: «відчуваючи повну безкарність, націоналісти вилучають у людей цінне майно, а тих, хто чинить опір, звинувачують в проросійських поглядах». Це дезінформація!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф почала активно готуватися до "приєднання" захоплених регіонів України: СБУ викрила плани.