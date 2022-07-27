ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 26 липня, передає УНН.
Деталі
1. Глава МЗС рф сергій лавров заявив, що «росія готова до переговорів з Україною, але відповіді від Києва немає… очевидно, країни Заходу заборонили українській стороні домовитися з рф на основі угод, досягнутих у березні в Стамбулі». Це маніпуляція!
2. Колаборант-«керівник» тимчасово окупованих територій Донецької області д. безсонов заявив: «територію Донецької області буде звільнено від Збройних сил України ще до кінця серпня». Це маніпуляція!
3. В МО рф заявили: «біля житлових будинків Бахмута військові ЗСУ обладнали вогневі позиції та склади боєприпасів, місцевим жителям заборонено залишати квартири, а всі спроби громадян самостійно евакуюватися до безпечних районів жорстко припиняються». Водночас у відомстві повідомили: «відчуваючи повну безкарність, націоналісти вилучають у людей цінне майно, а тих, хто чинить опір, звинувачують в проросійських поглядах». Це дезінформація!
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