рф почала активно готуватися до "приєднання" захоплених регіонів України: СБУ викрила плани

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"Служба безпеки задокументувала, що росія розпочала активну фазу підготовки псевдореферендуму з незаконного "приєднання" тимчасово окупованих територій сходу нашої держави. Як свідчить масив інформації, зібраний співробітниками української спецслужби, для проведення так званого "волевиявлення" ворог планує використати проросійську організацію "Донецька республіка", - ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, раніше ця організація діяла лише на території "днр", але зараз її географію розширяють. Відповідно, ворог планує змінити назву. Найбільш імовірний варіант, який оберуть окупанти – "большая россия".

За інформацією СБУ, у складі цього утворення уже активно діє понад 1000 "активістів", які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Серед них – агітатори, блогери та "дружинники", які співпрацюють з окупантами.

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"Фактично, вони вербують людей, закликаючи їх приєднатися до організації. Вони охопили уже понад 200 тис. місцевого населення. Кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою про фейкові заходи понад 50 млн глядачів з росії та сходу України", - ідеться у повідомленні.

У СБУ повідомили, що загарбники планують перекинути до регіону понад тисячу російських "експертів" і "добровольців" для розхитування внутрішньої ситуації на свою користь.

Як зазначили, вони мають організовувати незаконні масові зібрання, поширювати агітацію на підтримку псевдореферендуму і облаштовувати "виборчкоми". Потім планують підготувати звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо "приєднання" Донеччини до рф. У розпорядженні СБУ уже є кілька таких документів, які вдалося перехопити.

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"Для посилення "електоральної підтримки" загарбники пропонують продуктові набори, стартові пакети російських мобільних операторів і пропагандистські газети. Наразі вони вже друкуються на території "днр" накладом понад 250 тис. екземплярів",- інформує СБУ.

Крім того, для поширення сепаратистських ідей ворог планує створити розгалужену мережу так званих "активістів" у Херсонській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях – щоб за потреби "розгорнути" масштабну підривну діяльність.

Наразі Служба безпеки встановила особи й місцеперебування організаторів та виконавців цих злочинів. Тривають комплексні дії для їх притягнення до відповідальності.