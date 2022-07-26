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рф начала активно готовиться к "присоединению" захваченных регионов Украины: СБУ разоблачила планы

рф начала активно готовиться к "присоединению" захваченных регионов Украины: СБУ разоблачила планы

Киев • УНН

 • 107843 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Служба безопасности сообщила, что россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума по незаконному присоединению временно захваченных территорий востока Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"Служба безопасности задокументировала, что россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума по незаконному "присоединению" временно оккупированных территорий востока нашего государства. Как свидетельствует массив информации, собранный сотрудниками украинской спецслужбы, для проведения так называемого "волеизъявления" враг планирует использовать пророссийскую организацию "Донецкая республика", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, ранее эта организация действовала только на территории "днр", но сейчас ее географию расширяют. Соответственно, враг планирует сменить название. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты – "большая россия".

По информации СБУ, в составе этого образования уже активно действует более 1000 "активистов", которые ежедневно проводят встречи с населением временно оккупированных территорий. Среди них – агитаторы, блоггеры и "дружинники", которые сотрудничают с оккупантами.

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"Фактически, они вербуют людей, призывая их присоединиться к организации. Они охватили уже более 200 тыс. местного населения. Кремлевские кураторы планируют задействовать подконтрольные медиа-ресурсы, чтобы охватить своей пропагандой о фейковых мероприятиях более 50 млн зрителей из россии и востока Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что захватчики планируют перебросить в регион более тысячи российских "экспертов" и "добровольцев" для расшатывания внутренней обстановки в свою пользу.

По данным СБУ, они должны организовывать незаконные массовые собрания, распространять агитацию в поддержку псевдореферендума и обустраивать "избиркомы". Потом планируют подготовить обращение якобы от местных жителей к руководству оккупационной администрации по "присоединению" Донбасса к россии. В распоряжении СБУ уже есть несколько документов, которые удалось перехватить.

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"Для усиления "электоральной поддержки" захватчики предлагают продуктовые наборы, стартовые пакеты российских мобильных операторов и пропагандистские газеты. Сейчас они уже печатаются на территории "днр" тиражом более 250 тыс. экземпляров", - информирует СБУ.

Кроме того, для распространения сепаратистских идей враг планирует создать разветвленную сеть так называемых "активистов" в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях – чтобы при необходимости "развернуть" масштабную подрывную деятельность.

Сейчас Служба безопасности установила личности и местонахождение организаторов и исполнителей этих преступлений. Продолжаются комплексные действия по их привлечению к ответственности.

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