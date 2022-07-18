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Рашисти готуються до проведення «референдуму» про приєднання Луганщини до рф

Рашисти готуються до проведення «референдуму» про приєднання Луганщини до рф

Київ • УНН

 • 191361 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Російські загарбники готуються до проведення «референдуму» про приєднання до росії тимчасово окупованої території Луганщини. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

«Орки готуються до «референдуму» про приєднання до раші тимчасово окупованої території Луганщини», - написав Гайдай.

Деталі

Він зазначив, що окупанти можуть організувати «референдум» раніше 11 вересня, тому що вони розуміють, що все ж таки надійде західне озброєння.

За його словами, окупованими містами загарбники роздають газети з матеріалами про «позитив» рашистського режиму.

«Окупаційна влада вже створила «штаб» з підготовки псевдовиборів без вибору», - повідомив Гайдай.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що на тимчасово-окупованих територіях Луганської області окупанти посилюють примусову мобілізацію, та готуються до “референдуму”.

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