Рашисты готовятся к проведению «референдума» о присоединении Луганской области к рф
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Российские захватчики готовятся к проведению «референдума» о присоединении к россии временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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«Орки готовятся к «референдуму» о присоединении к раше временно оккупированной территории Луганской области», - написал Гайдай.
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Он отметил, что оккупанты могут организовать «референдум» раньше 11 сентября, потому что они понимают, что все же поступит западное вооружение.
По его словам, оккупированными городами захватчики раздают газеты с материалами о «позитиве» рашистского режима.
«Оккупационные власти уже создали «штаб» по подготовке псевдовыборов без выбора», - сообщил Гайдай.
Дополнение
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганской области оккупанты усиливают принудительную мобилизацию и готовятся к “референдуму”.