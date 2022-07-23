В окупованих Херсонській та Запорізькій областях рашисти створюють виборчкоми для "референдуму" про приєднання до рф
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. В окупованих Херсонській та Запорізькій областях рашисти готуються до "референдумів" про приєднання до - створюють виборчкоми, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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За даними ТАСС, в окупованій Херсонській області створюють виборчком для проведення "референдуму" про приєднання до рф.
Також сьогодні стало відомо, що "указ" про створення "виборчої комісії для референдуму" підписано ще в одному окупованому регіоні України — Запорізькій області.
Раніше джерела «Медузи» повідомляли, що провести в окупованих регіонах України референдуми щодо приєднання до росії планується 11 вересня, у єдиний день голосування у росії.
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