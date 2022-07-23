В оккупированных Херсонской и Запорожской областях рашисты создают избиркомы для "референдума" о присоединении к россии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В оккупированных Херсонской и Запорожской областях рашисты готовятся к "референдумам" о присоединении к - создают избиркомы, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По данным ТАСС, в оккупированной Херсонской области создают избирком для проведения "референдума" о присоединении к рф.
Также сегодня стало известно, что "указ" о создании "избирательной комиссии для референдума" подписан еще в одном оккупированном регионе Украины — Запорожской области.
Ранее источники «Медузы» сообщали, что провести в оккупированных регионах Украины референдумы по присоединению к россии планируется 11 сентября, в единый день голосования в россии.
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