ЦПД при РНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 26 июля, передает УНН.
Детали
1. Глава МИД РФ сергей лавров заявил, что «россия готова к переговорам с Украиной, но ответа от Киева нет… очевидно, страны Запада запретили украинской стороне договориться с рф на основе соглашений, достигнутых в марте в Стамбуле». Это манипуляция!
2. Коллаборант-«руководитель» временно оккупированных территорий Донецкой области д. бессонов заявил: «территория Донецкой области будет освобождена от Вооруженных сил Украины еще до конца августа». Это манипуляция!
3. В МО рф заявили: «у жилых домов Бахмута военные ВСУ оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать квартиры, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко прекращаются». В то же время в ведомстве сообщили: «чувствуя полную безнаказанность, националисты изымают у людей ценное имущество, а сопротивляющихся обвиняют в пророссийских взглядах». Это дезинформация!
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