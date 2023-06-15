ЦНС: російські загарбники продовжують незаконно вивозити дітей до рф
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Окупанти 8 червня незаконно вивезли 150 дітей зі Старобільського району Луганської області до оздоровчих баз відпочинку "Лесной" та "Сосенка" Прикубанського району Карачаєво-Черкеської республіки рф. З червня у цих закладах очікують на 750 дітей із тимчасово окупованої території Луганщини. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Також у Центрі національного спротиву зазначили, що водночас на тимчасово окупованих територіях проводять так звані медогляди дітей.
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"На всій території ТОТ окупанти проводять "поглиблені профілактичні медичні огляди" дітей. Даний підхід є одним з елементів комплексних заходів щодо вивезення українських дітей на територію рф. Адже ті діти, які нібито не проходять так званий медогляд – відправляються в рф "на лікування", - зазначили в ЦНС.
Деталі
Для здійснення схеми викрадення дітей уряд росії виділив близько 1,5 млрд рублів.
"Процес очолює міністерство охорони здоров’я рф за кураторства уповноваженої путіна з прав дітей марії львової-бєлової, якій 17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт", - додали в Центр національного спротиву.
В ЦНС говорять, що за фактичними даними, якісних медичних оглядів насправді не проводиться. Більша частина коштів розкрадається на різних рівнях, зокрема окупаційними адміністраціями та групами медиків, які прибувають з території рф для проведення "медоглядів". Ці заходи є лише профанацією та прикриттям для здійснення викрадення дітей.
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