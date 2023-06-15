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ЦНС: российские захватчики продолжают незаконно вывозить детей в рф

Киев • УНН

 • 429497 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Оккупанты 8 июня незаконно вывезли 150 детей из Старобельского района Луганской области в оздоровительные базы отдыха "Лесной" и "Сосенка" Прикубанского района Карачаево-Черкесской республики рф. С июня в этих заведениях ожидают 750 детей с временно оккупированной территории Луганщины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

ЦНС: российские захватчики продолжают незаконно вывозить детей в рф

Также в Центре национального сопротивления отметили, что одновременно на временно оккупированных территориях проводят так называемые медосмотры детей.

Цитата

"На всей территории ВОТ оккупанты проводят "углубленные профилактические медицинские осмотры" детей. Данный подход является одним из элементов комплексных мероприятий по вывозу украинских детей на территорию рф. Ведь те дети, которые якобы не проходят так называемый медосмотр – отправляются в рф "на лечение", - отметили в ЦНС.

Детали

Для осуществления схемы похищения детей правительство россии выделило около 1,5 млрд рублей.

"Процесс возглавляет министерство здравоохранения рф при кураторстве уполномоченной путина по правам детей марии львовой-беловой, которой 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест", - добавили в Центр национального сопротивления.

В ЦНС говорят, что по фактическим данным, качественных медицинских осмотров на самом деле не проводится. Большая часть средств разворовывается на разных уровнях, в частности оккупационными администрациями и группами медиков, прибывающих с территории рф для проведения "медосмотров". Эти мероприятия являются лишь профанацией и прикрытием для осуществления похищения детей.

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