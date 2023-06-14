488 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії рф - Офіс Генерального прокурора

Деталі

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 488 дітей загинули та понад 1016 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше від російської агресії постраждали діти у Донецькій області - 464, Харківській - 283, Київській - 128, Херсонській - 105, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 81, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

13 червня внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області загинув 17-річний хлопець. Також внаслідок обстрілу окупантами селища Кар’єрне Херсонської області минулої доби поранено 9-річну дівчинку.

В Офісі Генерального прокурора зазначають, що дані не остаточні. Встановлюється кількість постраждалих дітей в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Доповнення

В Україні запустили платформу "Діти війни", на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни рф проти України.



