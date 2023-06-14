488 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії рф - Офіс Генерального прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Станом на ранок 14 червня більше ніж 1504 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 488 дітей загинули та понад 1016 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше від російської агресії постраждали діти у Донецькій області - 464, Харківській - 283, Київській - 128, Херсонській - 105, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 81, Чернігівській - 71, Луганській - 67.
13 червня внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області загинув 17-річний хлопець. Також внаслідок обстрілу окупантами селища Кар’єрне Херсонської області минулої доби поранено 9-річну дівчинку.
В Офісі Генерального прокурора зазначають, що дані не остаточні. Встановлюється кількість постраждалих дітей в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Доповнення
В Україні запустили платформу "Діти війни", на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни рф проти України.