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488 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии рф - Офис Генерального прокурора

Киев • УНН

 • 629019 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. По состоянию на утро 14 июня более 1504 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, пишет УНН.

488 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии рф - Офис Генерального прокурора

Детали

По официальной информации ювенальных прокуроров 488 детей погибли и более 1016 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего от российской агрессии пострадали дети в Донецкой области - 464, Харьковской - 283, Киевской - 128, Херсонской - 105, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 81, Черниговской - 71, Луганской - 67.

13 июня в результате ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области погиб 17-летний парень. Также в результате обстрела оккупантами поселка Карьерное Херсонской области за прошедшие сутки ранена 9-летняя девочка.

В Офисе Генерального прокурора отмечают, что данные не окончательные. Устанавливается количество пострадавших детей в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Дополнение

В Украине запустили платформу "Дети войны", на которую можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны рф против Украины.

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