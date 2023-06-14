488 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии рф - Офис Генерального прокурора

Детали

По официальной информации ювенальных прокуроров 488 детей погибли и более 1016 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего от российской агрессии пострадали дети в Донецкой области - 464, Харьковской - 283, Киевской - 128, Херсонской - 105, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 81, Черниговской - 71, Луганской - 67.

13 июня в результате ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области погиб 17-летний парень. Также в результате обстрела оккупантами поселка Карьерное Херсонской области за прошедшие сутки ранена 9-летняя девочка.

В Офисе Генерального прокурора отмечают, что данные не окончательные. Устанавливается количество пострадавших детей в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Дополнение

В Украине запустили платформу "Дети войны", на которую можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны рф против Украины.



