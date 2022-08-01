В Україні запрацював портал "Діти війни" для розшуку

Цитата

«Сьогодні в Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Інформаційна платформа «Діти війни» допомагатиме правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти, або були переміщені до тимчасово окупованих територій та депортовані до рф», - розповіла Герасимчук.

Деталі

За її словами, цей портал - «Діти війни» - створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення.

«Інформація, розміщена на порталі, – це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності. Також для підтримки діяльності порталу було створено консультаційний центр при Офісі Уповноваженого Верховною Радою України з прав людини де можна отримати онлайн та офлайн консультації», - сказала Герасимчук.

Вона зазначила, що портал регулярно оновлюється правоохоронними органами та Національним інформаційним бюро й передбачає функцію зворотного зв'язку.

Доповнення

30 липня в МВС України повідомили, що росія примусово вивезла з України щонайменше 5,6 тис. дітей.