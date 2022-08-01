В Україні запрацював портал "Діти війни" для розшуку

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36055 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 82410 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 122192 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 173685 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 170947 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 170584 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 147909 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115444 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108645 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 308630 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена

1 квітня, 15:11 • 31965 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 42713 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 34551 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 30195 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 39501 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 182920 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 308628 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 569755 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 513532 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 714127 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 39501 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92392 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120023 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143038 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156565 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

В Україні запрацював портал "Діти війни" для розшуку

В Україні запрацював портал "Діти війни" для розшуку

Київ • УНН

 • 372331 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. В Україні з 1 серпня запрацював державний портал розшуку неповнолітніх «Діти війни». Про це повідомила уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Сьогодні в Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Інформаційна платформа «Діти війни» допомагатиме правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти, або були переміщені до тимчасово окупованих територій та депортовані до рф», - розповіла Герасимчук.

Деталі

За її словами, цей портал - «Діти війни» - створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення.

«Інформація, розміщена на порталі, – це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності. Також для підтримки діяльності порталу було створено консультаційний центр при Офісі Уповноваженого Верховною Радою України з прав людини де можна отримати онлайн та офлайн консультації», - сказала Герасимчук.

Вона зазначила, що портал регулярно оновлюється правоохоронними органами та Національним інформаційним бюро й передбачає функцію зворотного зв'язку.

Доповнення

30 липня в МВС України повідомили, що росія примусово вивезла з України щонайменше 5,6 тис. дітей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$85,098.20
Золото
$3,144.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,911.90