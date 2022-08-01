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В Украине заработал портал "Дети войны" для розыска

В Украине заработал портал "Дети войны" для розыска

Киев • УНН

 • 372321 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Украине с 1 августа заработал государственный портал розыска несовершеннолетних «Дети войны». Об этом сообщила уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Сегодня в Украине заработал государственный портал розыска детей. Информационная платформа «Дети войны» будет помогать правоохранительным органам собирать информацию о детях, пострадавших во время войны, в частности пропавших без вести, или которые были перемещены на временно оккупированные территории и депортированы в рф», - рассказала Герасимчук.

Детали

По ее словам, этот портал – «Дети войны» – создан как инструмент поиска детей, их спасения и освобождения.

«Информация, размещенная на портале, – это наглядное свидетельство геноцида украинских детей и преступлений против человечности. Также для поддержки деятельности портала был создан консультационный центр при Офисе Уполномоченного Верховной Радой Украины по правам человека, где можно получить онлайн и оффлайн консультации», - сказала Герасимчук.

Она отметила, что портал регулярно обновляется правоохранительными органами и Национальным информационным бюро и предусматривает функцию обратной связи.

Дополнение

30 июля в МВД Украины сообщили, что россия принудительно вывезла из Украины по меньшей мере 5,6 тыс. детей.

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