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Україна ідентифікувала 5600 дітей, депортованих до Росії

Україна ідентифікувала 5600 дітей, депортованих до Росії

Київ • УНН

 • 113642 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Росія примусово вивезла з України щонайменше 5,6 тисяч дітей. Про це стверджують у МВС України, передає УНН.

Деталі

Як повідомила в п'ятницю заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко, до цього числа включені лише ті, хто вже ідентифікований, тоді як реальна цифра може бути ще вищою.

Цитата

"Станом на сьогодні сотні тисяч українців були примусово депортовані до країни-агресора. За даними Національного інформбюро, вже ідентифіковано понад 5600 дітей, яких примусово депортували до росії. Фактична цифра більша. І сьогодні відпрацьовується механізм повернення цих дітей", - сказала вона.

Відомо, що вивезення дітей-сиріт із самопроголошених ДНР та ЛНР до росії розпочалося ще до вторгнення в Україну. Вже в середині лютого 2022 року у пункті тимчасового розміщення на базі спорткомплексу "Ромашка" у Ростовській області поселили вихованців із трьох інтернатів та соціальних центрів псевдореспубліки ДНР.

Нагадаємо

ОБСЄ відмовилася евакуювати українців після вторгнення росії і розірвала з ними контракти.

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