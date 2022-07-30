Украина идентифицировала 5600 детей, депортированных в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Россия принудительно вывезла из Украины не менее 5,6 тысячи детей. Об этом утверждают в МВД Украины, передает УНН.
Детали
Как сообщила в пятницу заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, в это число включены только те, кто уже идентифицирован, в то время как реальная цифра может быть еще выше.
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"По состоянию на сегодняшний день сотни тысяч украинцев были принудительно депортированы в страну-агрессор. По данным Национального информбюро, уже идентифицировано более 5600 детей, которых принудительно депортировали в Россию. Фактическая цифра больше. И сегодня отрабатывается механизм возвращения этих детей", - сказала она.
Известно, что вывоз детей-сирот из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию начался еще до вторжения в Украину. Уже в середине февраля 2022 в пункте временного размещения на базе спорткомплекса "Ромашка" в Ростовской области поселили воспитанников из трех интернатов и социальных центров псевдореспублики ДНР.
Напомним
ОБСЕ отказалась эвакуировать украинцев после вторжения россии и расторгла с ними контракты.