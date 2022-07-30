Украина идентифицировала 5600 детей, депортированных в Россию

Детали

Как сообщила в пятницу заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, в это число включены только те, кто уже идентифицирован, в то время как реальная цифра может быть еще выше.

Цитата

"По состоянию на сегодняшний день сотни тысяч украинцев были принудительно депортированы в страну-агрессор. По данным Национального информбюро, уже идентифицировано более 5600 детей, которых принудительно депортировали в Россию. Фактическая цифра больше. И сегодня отрабатывается механизм возвращения этих детей", - сказала она.

Известно, что вывоз детей-сирот из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию начался еще до вторжения в Украину. Уже в середине февраля 2022 в пункте временного размещения на базе спорткомплекса "Ромашка" в Ростовской области поселили воспитанников из трех интернатов и социальных центров псевдореспублики ДНР.

Напомним

ОБСЕ отказалась эвакуировать украинцев после вторжения россии и расторгла с ними контракты.