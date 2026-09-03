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Ціни ще зростатимуть, зниження інфляції очікується з наступного року - НБУ

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

У липні інфляція в Україні зросла до 7,7% у річному вимірі. НБУ очікує 10% до кінця 2026 року та зниження до 5% у 2028-му.

Ціни ще зростатимуть, зниження інфляції очікується з наступного року - НБУ

Зростання цін на споживчому ринку почало пришвидшуватися влітку і така тенденція продовжиться до кінця 2026 року - очікується інфляція на рівні 10%. Зниження прогнозується з наступного року - до 6,9% у 2027-му і 5% у 2028-му. Про це заявили у Національному банку України 3 вересня, пише УНН.

Що відбувається з цінами

Наприкінці весни – початку літа інфляція тимчасово сповільнилася, зокрема через надходження нового врожаю овочів та фруктів, однак у липні знову пришвидшилася.

У липні ціни на товари і послуги підвищилися на 7,7% у річному вимірі.

Інфляція прискорилася до 7,7% - найбільше подешевшали яйця та овочі, подорожчала комуналка10.08.26, 15:00 • 28989 переглядiв

Чому росте інфляція

Причин, як зазначають у НБУ, багато:

  • подорожчання електроенергії внаслідок російських обстрілів;
    • вищі ціни на паливо через війну на Близькому Сході;
      • збільшення витрат бізнесу на оплату праці та відновлення роботи після повітряних атак;
        • послаблення курсу гривні на початку року;
          • жвавий споживчий попит, який підживлюється підвищенням зарплат і високими бюджетними витратами.

            Чого очікувати далі

            НБУ очікує, що наприкінці року інфляція пришвидшиться до 10%. Однак надалі сповільниться: до 6,9% у 2027 році та до цілі НБУ 5% у 2028 році.

            Як очікують у регуляторі, цьому посприяють:

            • поступове скорочення бюджетних витрат;
              • повноцінне відновлення енергосектору в міру поліпшення безпекової ситуації;
                • нарощування врожаїв, що стримуватиме підвищення цін на продовольство.

                  Які дії НБУ

                  При цьому Нацбанк обіцяє зберігати "активну присутність на валютному ринку, щоб не допускати надмірних курсових коливань". "А за допомогою достатньо високої облікової ставки й надалі підтримуватиме інтерес вкладників до гривневих заощаджень", - зауважують у НБУ.

                  Ці заходи, як очікується, обмежуватимуть тиск на курс гривні та стримуватимуть підвищений споживчий попит, що важливо для зниження інфляції.

                  Бізнес погіршив свої оцінки на тлі ударів рф по складах, у торгівлі прогнозують скорочення запасу товарів02.09.26, 18:29 • 4718 переглядiв

                  Юлія Шрамко

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