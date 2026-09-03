Цены еще будут расти, снижения инфляции ожидают со следующего года - НБУ
Киев • УНН
В июле инфляция в Украине выросла до 7,7% в годовом измерении. НБУ ожидает 10% к концу 2026 года и снижения до 5% в 2028-м.
Рост цен на потребительском рынке начал ускоряться летом, и эта тенденция продолжится до конца 2026 года — ожидается инфляция на уровне 10%. Снижение прогнозируется со следующего года — до 6,9% в 2027-м и 5% в 2028-м. Об этом заявили в Национальном банке Украины 3 сентября, пишет УНН.
Что происходит с ценами
В конце весны — начале лета инфляция временно замедлилась, в частности из-за поступления нового урожая овощей и фруктов, однако в июле вновь ускорилась.
В июле цены на товары и услуги повысились на 7,7% в годовом выражении.
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Почему растет инфляция
Причин, как отмечают в НБУ, много:
- удорожание электроэнергии вследствие российских обстрелов;
- рост цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке;
- увеличение расходов бизнеса на оплату труда и восстановление работы после воздушных атак;
- ослабление курса гривны в начале года;
- активный потребительский спрос, который подпитывается повышением зарплат и высокими бюджетными расходами.
Чего ожидать дальше
НБУ ожидает, что в конце года инфляция ускорится до 10%. Однако в дальнейшем замедлится: до 6,9% в 2027 году и до целевого показателя НБУ в 5% в 2028 году.
Как ожидают в регуляторе, этому будут способствовать:
- постепенное сокращение бюджетных расходов;
- полноценное восстановление энергосектора по мере улучшения ситуации с безопасностью;
- увеличение урожаев, что будет сдерживать рост цен на продовольствие.
Какие действия НБУ
При этом Нацбанк обещает сохранять "активное присутствие на валютном рынке, чтобы не допускать чрезмерных курсовых колебаний". "А с помощью достаточно высокой учетной ставки и впредь будет поддерживать интерес вкладчиков к сбережениям в гривне", — отмечают в НБУ.
Эти меры, как ожидается, будут ограничивать давление на курс гривны и сдерживать повышенный потребительский спрос, что важно для снижения инфляции.
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