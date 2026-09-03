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Цены еще будут расти, снижения инфляции ожидают со следующего года - НБУ

Киев • УНН

 • 994 просмотра

В июле инфляция в Украине выросла до 7,7% в годовом измерении. НБУ ожидает 10% к концу 2026 года и снижения до 5% в 2028-м.

Цены еще будут расти, снижения инфляции ожидают со следующего года - НБУ

Рост цен на потребительском рынке начал ускоряться летом, и эта тенденция продолжится до конца 2026 года — ожидается инфляция на уровне 10%. Снижение прогнозируется со следующего года — до 6,9% в 2027-м и 5% в 2028-м. Об этом заявили в Национальном банке Украины 3 сентября, пишет УНН.

Что происходит с ценами

В конце весны — начале лета инфляция временно замедлилась, в частности из-за поступления нового урожая овощей и фруктов, однако в июле вновь ускорилась.

В июле цены на товары и услуги повысились на 7,7% в годовом выражении.

Инфляция ускорилась до 7,7% - больше всего подешевели яйца и овощи, подорожали коммунальные услуги10.08.26, 15:00 • 28989 просмотров

Почему растет инфляция

Причин, как отмечают в НБУ, много:

  • удорожание электроэнергии вследствие российских обстрелов;
    • рост цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке;
      • увеличение расходов бизнеса на оплату труда и восстановление работы после воздушных атак;
        • ослабление курса гривны в начале года;
          • активный потребительский спрос, который подпитывается повышением зарплат и высокими бюджетными расходами.

            Чего ожидать дальше

            НБУ ожидает, что в конце года инфляция ускорится до 10%. Однако в дальнейшем замедлится: до 6,9% в 2027 году и до целевого показателя НБУ в 5% в 2028 году.

            Как ожидают в регуляторе, этому будут способствовать:

            • постепенное сокращение бюджетных расходов;
              • полноценное восстановление энергосектора по мере улучшения ситуации с безопасностью;
                • увеличение урожаев, что будет сдерживать рост цен на продовольствие.

                  Какие действия НБУ

                  При этом Нацбанк обещает сохранять "активное присутствие на валютном рынке, чтобы не допускать чрезмерных курсовых колебаний". "А с помощью достаточно высокой учетной ставки и впредь будет поддерживать интерес вкладчиков к сбережениям в гривне", — отмечают в НБУ.

                  Эти меры, как ожидается, будут ограничивать давление на курс гривны и сдерживать повышенный потребительский спрос, что важно для снижения инфляции.

                  Бизнес ухудшил свои оценки на фоне ударов рф по складам, в торговле прогнозируют сокращение запасов товаров02.09.26, 18:29 • 4714 просмотров

                  Юлия Шрамко

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